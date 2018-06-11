مقتل 10 أشخاص باصطدام زورق مع سفينة شحن جنوب روسيا

أعلن مصدر في أجهزة الإغاثة الروسية أن 10 أشخاص على الاقل قتلوا يوم الاثنين جراء اصطدام بين سفينة شاحنة وزورق في مدينة فولغوغراد جنوب روسيا.

وقال المصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "الغواصين عثروا على جثث 9 أشخاص، فيما تم العثور قبل ذلك على امرأة".

وأشار مصدر آخر من أجهزة الإغاثة المحلية إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز هذا الرقم، موضحا أن مصير امرأة أخرى لا يزال غامضا.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية في بيان عن فتح قضية جنائية خاصة بهذا الحادث، وأوضحت أن عدد الضحايا لا يزال تحت التدقيق، مضيفة أن المحققين يواصلون العمل على الموقع.

وسبق أن أعلنت سلطات مدينة فولغوغراد الروسية أن زورق كان على متنها 16 راكبا بالإضافة إلى شخص أو شخصين من الطاقم اصطدم بسفينة شحن في مياه نهر فولغا، ورجحت مصادر في أجهزة الطوارئ المحلية أن يكون الحادث ناجما عن انتهاك لقواعد الحركة ارتكبه قائد الزورق.

المصدر: تاس + وكالات روسية