الدوما يقارن بين G7 وشنغهاي للتعاون

قارن عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي جيليزنياك بين مجموعة G7 ومنظمة شنغهاي للتعاون، معتبرا أن عمل المجموعتين خير دليل على الفرق بين مؤيدي عالم أحادي القطبية وآخر متعدد الأقطاب.

وقال جيليزنياك، وهو عضو لجنة الشؤون الدولية في الدوما ونائب سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، إن "بلدان منظمة شنغهاي للتعاون لا تشكل تحالفات سياسية، وتعمل على توسيع دائرة المشاركين في المنظمة، وتعزيز الروابط في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة، وهي منفتحة على التكامل المتبادل والتعاون والبحث عن حلول المشاكل العالمية بجهود مشتركة".

واعتبر جيليزنياك أن الفرق في نظام العمل في مجموعة السبع الكبرى ومنظمة شنغهاي للتعاون يعكس "الفرق بين مناصري عالم أحادي القطب مبني على حق القوة من جهة، وداعمي نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى المساواة والاحترام المتبادل من جهة أخرى".

وأكد النائب الروسي أن "الطموحات المفرطة لدى عدد من دول الغرب تمنعها من الاعتراف بأخطائها والبدء بالتعاون بدلا من المواجهة".

وشدد جيليزنياك على أن السياسية العدائية لروسيا التي تنتهجها تلك الدول "تضر باقتصاداتها وتنعكس سلبا على رفاه مواطنيها، وتقوض نظام الأمن العالمي".

ويأتي هذا التصريح غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة G7 بكندا على ضرورة عودة روسيا إلى العمل ضمن المجموعة.

وصدر عن كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان بيان ختامي بعد مغادرة ترامب القمة، هددت فيه روسيا باحتمال توسيع العقوبات ضدها.

وعبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن الموقف المشترك لتلك الدول ضد مقترح ترامب، قائلا إنها غير مستعدة للنظر في إمكانية عودة روسيا إلى صفوف G7، كما أعلن ترامب اليوم أنه قرر عدم التوقيع على بيان G7 الختامي.

المصدر: نوفوستي







