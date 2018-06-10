شروط جديدة للالتحاق بجهاز الأمن الفدرالي الروسي

يعمل جهاز الأمن الفدرالي الروسي على توسيع قائمة البيانات المطلوبة للالتحاق بصفوفه بهدف تحسين فعالية أمنه الداخلي وتوسيع قائمة المعلومات التي يقدمها الطامحون للانتساب.

وجرى نشر مشروع القرار الصادر عن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي على البوابة الرسمية للمعلومات التشريعية على الإنترنيت.

وحسب ما ورد في نص المشروع، سيتعين على المتقدمين للعمل في الجهاز، الإبلاغ عن القضايا الجنائية إذا كانت مرفوعة ضد زوجة طالب الانتساب أو زوج طالبته وأقاربهما من الدرجة الأولى بالدم، وعن الحق الناشئ لدى زوجة المنتسب أو زوج المنتسبة والأطفال القاصرين بالتصرف أو استخدام أو امتلاك السيارات والحافلات والشاحنات، ووسائل النقل المائية والجوية التي تخضع لوجوب التسجيل لدى الدولة.

المصدر: نوفوستي