لافروف ردا على تصريحات ترامب: روسيا لم تطلب أبدا العودة إلى G8

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية عودة روسيا إلى مجموعة G8، قائلا إن موسكو لم تطلب أبدا العودة إليها.

وذكر لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 1" بثت اليوم السبت، أن "شركاء روسيا الغربيين هم من اتخذوا قرار إيقاف مشاركة روسيا في مجموعة G8 والعودة إلى العمل ضمن صيغة G7".

وأضاف أن الجانب الروسي "يعمل جيدا في إطار صيغ أخرى، بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس وبخاصة مجموعة G20 التي يشاطر أعضاؤها موسكو".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن صيغة G20 "الأكثر واعدة للمستقبل" إذ تمثل "آلية فعالة للتوافق".

ويأتي تعليق لافروف هذا، بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي مؤخرا عن رغبته في قبول روسيا من جديد في صفوف مجموعة الثماني الكبار.

المصدر: إنترفاكس