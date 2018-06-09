موسكو: نبحث مع الخرطوم إنشاء مركز إمداد لأسطولنا

صرّح السفير الروسي لدى السودان فلاديمير جيلتوف بأن مسألة إقامة قاعدة للبحرية الروسية، التي كان اقترحها في وقت سابق الجانب السوداني تجري مناقشتها من قبل البلدين.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الحديث يدور بالأحرى حول نقطة للدعم العسكري والتقني، لا عن قاعدة متكاملة.

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وقال جيلتوف في حوار مع وكالة أنباء نوفوستي في هذا الصدد "إن هذا الاقتراح لا تزال الهيئات المعنية في روسيا والسودان تعكف على دراسته ومناقشته، وحين ينتهي هذا العمل، سيتم الإعلان عن النتائج عبر القنوات الرسمية".

وأوضح السفير الروسي أن الموضوع لا يتعلق بقاعدة، بل بمركز لوجستي للبحرية الروسية، مضيفا أن "المباحثات لا تدور حول بناء قاعدة عسكرية بحرية، بل نقطة إمداد للسفن الحربية الروسية التي تتواجد في البحر الأحمر"، لافتا إلى أن المسألة برمتها سرية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار روسيا لأول مرة في نوفمبر 2017، قد قال في حوار مع وكالة أنباء "نوفوستي" إنه بحث خلال هذه الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية في السودان على البحر الأحمر، لافتا في نفس الوقت إلى أنه لا توجد اتفاقية حول هذه المسألة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر