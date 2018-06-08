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الأمن الروسي يصفي مسلحا خلال عملية أمنية في إنغوشيا

أخبار روسيا

الأمن الروسي يصفي مسلحا خلال عملية أمنية في إنغوشيا
Sputnik
عناصر من مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية في جمهورية إنغوشيا (أرشيف)
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تمكنت قوات الأمن الروسية، خلال عملية خاصة نفذتها في مدينة نازران، عاصمة جمهورية إنغوشيا، اليوم الجمعة، من تصفية مسلح فيما تقوم حاليا بملاحقة آخر.

وأوضحت مصادر من الأجهزة الأمنية المحلية لوكالات روسية أن عناصر قوات الأمن حاصروا صباح اليوم منزلا خاصا كان يتحصن فيه مسلحان، ودعتهما القوات الأمنية للاستسلام، لكنهما أقدما على مقاومة مسلحة ما أدى إلى بدء تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل أحدهما.

وأضافت مصادر أن قوات الأمن تطارد حاليا المسلح الثاني.

المصدر: وكالات روسية

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