مصدر: آلاف اللاجئين السوريين سيعودون إلى وطنهم من لبنان خلال أيام

أكد باسل الحجيري، رئيس بلدية عرسال اللبنانية الواقعة قرب الحدود مع سوريا، أنه من المتوقع عودة قرابة 3 آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم خلال الأسبوع القادم.

وقال الحجيري لوكالة "رويترز" إن اللاجئين طلبوا العودة إلى سوريا، موضحا أنهم سيعودون إلى ديارهم في منطقة القلمون الغربي السورية على الأرجح قبل عيد الفطر الذي يصادف الـ 14 من يونيو هذا العام.

وبعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يستضيف لبنان حاليا حوالي مليون لاجئ سوري مسجل يشكلون تقريبا ربع سكان البلد، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد بنحو 1.5 مليون. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن وجود هذا العدد الكبير للاجئين السوريين أثقل كاهل الخدمات العامة وكبح النمو الاقتصادي.

المصدر: رويترز