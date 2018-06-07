 
مباشر

بوتين يقترح تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية

أخبار روسيا

بوتين يقترح تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية
prograzhdanstvo.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcaa

شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها اختزال إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب والحد من القيود المفروضة على هذا الصعيد.

وقال بوتين، اليوم الخميس أثناء حواره السنوي مع المواطنين: "ينبغي اتخاذ تدابير جدية وجذرية في هذا الصدد، مع مراعاة مصالح مواطني روسيا والوضع في سوق العمل".

وأشار بوتين إلى أن القرارات كهذه لها أبعاد كثيرة بينها الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وخاصة في ظل الوضع الديموغرافي المعقد في البلاد.

وأوضح بوتين أنه يعني في المقام الأول تيسير شروط منح الجنسية "لطالبيها ممن هم على ارتباط وثيق بالعالم الروسي ويتكلمون الروسية ويرغبون في العمل في روسيا ويتمتعون بالكفاءات المطلوبة".

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العد العكسي بدأ وبدأت معه الإثارة.. أهلا بالمونديال