بوتين يقترح تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية

شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها اختزال إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب والحد من القيود المفروضة على هذا الصعيد.

وقال بوتين، اليوم الخميس أثناء حواره السنوي مع المواطنين: "ينبغي اتخاذ تدابير جدية وجذرية في هذا الصدد، مع مراعاة مصالح مواطني روسيا والوضع في سوق العمل".

وأشار بوتين إلى أن القرارات كهذه لها أبعاد كثيرة بينها الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وخاصة في ظل الوضع الديموغرافي المعقد في البلاد.

وأوضح بوتين أنه يعني في المقام الأول تيسير شروط منح الجنسية "لطالبيها ممن هم على ارتباط وثيق بالعالم الروسي ويتكلمون الروسية ويرغبون في العمل في روسيا ويتمتعون بالكفاءات المطلوبة".

المصدر: فيستي. رو