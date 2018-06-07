راسموسن: روسيا قادرة على دحر الجيش الأوكراني في أيام لو أرادت

أكد الأمين العام السابق للناتو، أندرس فوغ راسموسن، أن روسيا قادرة، لو أرادت، على دحر الجيش الأوكراني خلال أيام معدودة، رغم أن كييف عززت قواتها بشكل ملموس في الفترة الماضية.

وقال راسموسن، خلال حديث لصحيفة "Die Welt" الألمانية، ردا على سؤال من أحد متابعيها، أمس الأربعاء: "القوات الروسية قادرة، لو أرادت موسكو ذلك، على احتلال أوكرانيا في غضون أيام معدودة، على الرغم من أن كييف عززت بشكل ملموس خلال العامين أو الـ 3 أعوام الماضية قدراتها العسكرية ردا على هجوم على أراضيها".

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وأشار راسموسن إلى أن دول الناتو بلا شك مستعدة لـ"هجوم واسع للدبابات الروسية"، فيما شدد على أن الطريق الأفضل لدعم السلام يتمثل بردع الخصم المحتمل.

على صعيد متصل كشف راسموسن أن دول الناتو "اتخذت عام 2008 قرارا ينص على ضم أوكرانيا إلى الحلف بعد تطبيقها الشروط اللازمة والواضحة لذلك"، إلا أنه أضاف: "على الرغم من التقدم الكبير، الذي تم إحرازه خلال السنوات الـ3 – الـ4 الماضية، إلا أن على أوكرانيا قطع طريق طويل، قبل أن تتمكن من الانضمام إلى الحلف".

وشدد الأمين العام السابق للناتو، على أنه من الضروري أن تواصل دول الحلف دعمها لأوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن راسموسن أن روسيا بإمكانها الانضمام إلى الناتو في أي لحظة حال تلبيتها للمعايير الضرورية.

وأضاف "إلا أن الناتو لم يتلق حتى الآن بلاغا مناسبا من موسكو، وبصراحة لا أعتقد أن الوضع الحالي سيتغير في المستقل القريب".

المصدر: نوفوستي + تاس