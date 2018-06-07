رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يلتقيان في فنلندا

يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الجمعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وسيبحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الدفاع الفنلندية، أن فاليري غيراسيموف وجوزيف دانفورد، سيلتقيان كل على حدة، مع وزير الدفاع الفنلندي ساولي نيستا ومع القائد العام لقوات الدفاع الفنلندية، يارمو ليندبيرغ.

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المصدر: انترفاكس

إدوارد سافين