 
مباشر

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يلتقيان في فنلندا

أخبار روسيا

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يلتقيان في فنلندا
RT
رئيسا الأركان الروسية والأمريكية يلتقيان في فنلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kc78

يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الجمعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي،  برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وسيبحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الدفاع الفنلندية، أن فاليري غيراسيموف وجوزيف دانفورد، سيلتقيان كل على حدة، مع وزير الدفاع الفنلندي ساولي نيستا ومع القائد العام لقوات الدفاع  الفنلندية، يارمو ليندبيرغ.

إقرأ المزيد
الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث هاتفيا الوضع في سوريا مع نظيره الأمريكي

المصدر: انترفاكس

إدوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اسأل بوتين.. خط مباشر مع الرئيس الروسي