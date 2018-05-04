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"كوميرسانت" تكشف سبب تحطم مقاتلة "سو-30 إس أم" ومقتل طياريها في سوريا

أخبار روسيا

Sputnik Виталий Тимкив
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نقلت صحيفة "كوميرسانت" اليوم عن مصدر عسكري روسي قوله، إن واحدا من محركات المقاتلة "سو-30 أس أم" التي تحطمت في سوريا يوم أمس الخميس، تعطّل فجأة وفقد قوة دفعه قبل سقوطها.

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ووفقًا للصحيفة، فقد ظهرت المشاكل في الطائرة فورًا بعد إقلاعها، فعندما وصلت إلى ارتفاع 200 متر تقريبًا، بدأت فجأة في التهاوي المنحني على نحو قوسي، بدلاً من أخذها مسارا أعلى والارتفاع نحو عنان السماء، وعند هذه النقطة، ولسبب غريب وغير مفهوم، حصل هناك انخفاض حاد في قوة دفع أحد محركاتها، نقلا عن المصدر.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن سبب تحطم هذه المقاتلة قد يكون دخول طائر في أحد محركاتها. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار عليها.

وتحطمت المقاتلة الروسية "سو -30 إس أم" يوم أمس الخميس في الساعة 09.45 بتوقيت موسكو، فورا بعيد إقلاعها من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وفقا لما ذكره التقرير الذي صدر من الوزارة، ولقي كلا طياريها مصرعهما.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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