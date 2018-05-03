الكرملين يوضح سبب تراجع الإنفاق العسكري في البلاد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المستوى الأعلى لتمويل إعادة تسليح الجيش الروسي قد انتهى، مشيرا إلى أن الإنفاق العسكري الروسي ينخفض بشكل غير كبير.

وردا على سؤال حول أسباب انخفاض الإنفاق العسكري في روسيا قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "هذا ما قد تحدث عنه الرئيس الروسي في بياناته المختلفة. وأذكر ما قاله الرئيس: أجري في روسيا والجيش الروسي عمل واسع النطاق للتحديث الفني والتكنولوجي. وقد تم انتهاء هذه العملية بشكل عام، لذلك أضحت قمة الإنفاق على إعادة التسليح التكنولوجي في الماضي... ولهذا نشهد اليوم نهجا للانخفاض التدريجي للإنفاق العسكري".

وأضاف بيسكوف أن ذلك لا يعني إبطاء أو وقف عمل المجمع الصناعي العسكري في روسيا، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تعمل في مجال إنتاج التكنولوجيات الحديثة.

وكان معهد ستوكهولم لدراسة قضايا السلام (SIPRI) أفاد سابقا بأن الإنفاق العسكري في روسيا قد انخفض بنسبة 20% وبلغ 66,3 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 1998.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا