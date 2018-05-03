ضبط ورشة خاصة لصناعة الأسلحة جنوب غرب موسكو

اكتشف ضباط وزارة الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الخميس ورشة غير شرعية خاصة بصناعة الأسلحة النارية في جنوب غرب موسكو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك إن موظفي مركز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية في موسكو وزملاءهم من جهاز الأمن الفدرالي اكتشفوا في شارع بروفسويوزنايا في جنوب غرب موسكو ورشة تقوم بصناعة وصيانة الأسلحة النارية بطريقة غير شرعية، مؤكدة اعتقال رجل عاطل يسكن في موسكو ويبلغ 35 عاما من عمره.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه تم أخذ عدد كبير من الأسلحة لنقلها إلى المختبر، وهي تشبه مسدسات من طراز "ناغان"، ومسدسات من طراز بي-إم، وبندقية موسين، وبدنقية كلاشنيكوف، وبندقية قنص، كما عثر على 244 رصاصة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى معدات تقنية خاصة بصناعة وصيانة الأسلحة والذخائر.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بشأن حيازة الأسلحة ونقلها والاتجار بها بطريقة غير شرعية، وذلك وفق المادة 222 من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: RT