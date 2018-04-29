زيارة تاريخية.. بطريرك موسكو وسائر روسيا في ألبانيا

دعا غبطة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، إلى تعزيز العلاقات مع أرثوذكس ألبانيا.

وقال البطريرك في حشد من المؤمنين خلال قداس وسط العاصمة تيرانا اليوم: "نحن، المسيحيين الأرثوذكس الذين نعيش في بلدان مختلفة، نتشاطر القيم نفسها وعلينا أن نلتزمها".

وكان البطريرك كيريل، وصل أمس إلى ألبانيا في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى هذا البلد ألأوروبي ذي الغالبية المسلمة.

من جهته أكد رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية أناستاسيوس يانولاتوس أن "كنيستنا تطبعها روح التعايش السلمي بين كل المجموعات الدينية، وزيارة البطريرك كيريل هي تأكيد لهذه القيم".

ومن المقرر أن يلتقي البطريرك كيريل غدا الرئيس الألباني إيلير ميتا ورئيس الوزراء إيدي راما.

المصدر: وكالات