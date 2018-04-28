ثمان دول تؤكد مشاركتها في منتدى "الجيش 2018" في روسيا

ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن 8 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الجيش 2018" العسكري التقني الذي سيجري في روسيا في أغسطس المقبل.

وقال نائب رئيس الإدارة العامة للأبحاث العلمية في وزارة الدفاع الروسية رومان كورديوكوف في حديث لإذاعة "صدى موسكو" أنه "تم تأكيد مشاركة 8 دول أجنبية في العروض. وهي أرمينيا وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان والصين وباكستان وتركيا".

وأضاف أن العمل مستمر لجذب المشاركين الأجانب.

وذكر كورديوكوف كذلك أن 820 شركة ومؤسسة قد أكدت مشاركتها، وسيعرض أكثر من 4 آلاف من المعروضات خلال المنتدى، الذي سيجري في الفترة 21 – 26 أغسطس المقبل في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف