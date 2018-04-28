روسيا تحظر على سياسيين ليتوانيين دخول أراضيها

أعلنت الخارجية الروسية عن قرار حظر دخول الأراضي الروسي على عدد من السياسيين الليتوانيين "الأكثر عداء لروسيا"، ردا على عقوبات فرضتها ليتوانيا على موسكو.

وقالت الخارجية الروسية: "ردا على إقرار فيلنيوس قانونا مماثلا لـ "قانون ماغنيتسكي" الأمريكي، اضطررنا لفرض الحظر على دخول روسيا لعدد من مواطني ليتوانيا الأكثر عداء لروسيا من السياسيين والبرلمانيين والباحثين السياسيين".

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وأضافت الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات الروسية لا تزال مفتوحة ويمكن إدراج أسماء جديدة فيها.

وكان البرلمان الليتواني قد أصدر في نوفمبر عام 2017 قائمة عقوبات ضد مواطنين روس اعتبرتهم ليتوانيا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد وتبييض الأموال، وتضم القائمة 44 شخصا، يحظر عليهم دخول أراضي ليتوانيا لمدة 5 سنوات.

المصدر: تاس

أنطون زوييف