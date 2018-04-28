طائرة نقل إيليوشين عملاقة تحط بنجاح بعد هبوط اضطراري
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أعلنت شركة "ايليوشين" الروسية لبناء الطائرات، أن طائرة طراز "ايليوشين -38" نفذت هبوطا اضطراريا ناجحا في مطار جوكوفسكي بموسكو.
وجاء في بيان الشركة: "طائرة "ايليوشين -38" هبطت دون عجل أمامية بنجاح ولم ينشب حريق جراء ذلك ..".
ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أن "جهاز استشعار تعطل عجلة الطائرة أصدر إشارة عند شروع الطائرة بالهبوط في مطار "جوكوفسكي"، وقد أفرغت الطائرة وقودها قبل هبوطها الاضطراري"، وهي تابعة للبحرية الهندية.
المصدر: سبوتنيك
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