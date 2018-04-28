طائرة نقل إيليوشين عملاقة تحط بنجاح بعد هبوط اضطراري

أعلنت شركة "ايليوشين" الروسية لبناء الطائرات، أن طائرة طراز "ايليوشين -38" نفذت هبوطا اضطراريا ناجحا في مطار جوكوفسكي بموسكو.

وجاء في بيان الشركة: "طائرة "ايليوشين -38" هبطت دون عجل أمامية بنجاح ولم ينشب حريق جراء ذلك ​​​..".

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أن "جهاز استشعار تعطل عجلة الطائرة أصدر إشارة عند شروع الطائرة بالهبوط في مطار "جوكوفسكي"، وقد أفرغت الطائرة وقودها قبل هبوطها الاضطراري"​​​، وهي تابعة للبحرية الهندية.

المصدر: سبوتنيك



