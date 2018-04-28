هل تكون روسيا مكان لقاء ترامب وكيم جونغ أون؟

أعلنت قناة YTN الكورية الجنوبية أن روسيا قد تكون المكان لعقد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ولم يؤكد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية في جوابه على سؤال مراسل وكالة "تاس" الروسية عن هذه الأنباء واكتفى بالقول:" لا نستطيع تأكيد هذه الأنباء".

وأفادت القناة الكورية الجنوبية بأن مدينتي فلاديفستوك وخاباروفسك في أقصى الشرق الروسي قد تكونان مكانا محتملا لعقد أول قمة أمريكية - كورية شمالية في التاريخ.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يعمل على تحديد موعد ومكان للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لافتا إلى أن التحضيرات تجري بشكل جيد.

وكتب ترامب، في تغريدة: "يجري تحديد موعد ومكان للقاء مع كوريا الشمالية، والأمور تسير بشكل جيد جدا"​​​.. وتابع: "أجريت حديثا مطولا مع رئيس كوريا الجنوبية مون، كما تحدثت مع رئيس الوزراء الياباني آبي لإبلاغهما بالمفاوضات الجارية".

وتبنى الزعيمان كيم جونغ أون ومون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية بانمونجوم المنزوعة السلاح أمس الجمعة، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وينهي الإعلان حالة العداء بين شطري شبه الجزيرة الكورية القائمة منذ 65 عاما.

المصدر: تاس