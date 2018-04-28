تفاصيل ما حصل على ارتفاع 200 متر!

تمكن تلميذ طيار في مدرسة طيران كراسنودار في جمهورية أديغيا الروسية من الهبوط بطائرته بسلام بعد أن أعطب نسر محركها.

الحادث حصل اليوم فوق قاعدة تدريب للقوات الفضائية الجوية الروسية في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا أثناء تدريبات لطلبة المدرسة العليا العسكرية للطيران.

على بعد بضعة كيلو مترات من القاعدة الجوية العسكرية، وعقب إقلاع طائرة تدريب من طراز "إل – 39"، اصطدم نسر بمحركها على ارتفاع 200 متر وألحق أضرارا به، ما جعل الطائرة تهوي وتفقد ارتفاعها بشدة.

وكان يقود الطائرة، طالب متدرب في مدرسة الطيران في السنة الرابعة يدعى ميخائيل يمانوف.

الشاب لم يفقد رباطة جأشه ولم يرتبك، بل قدّر الموقف سريعا، وقرر الهبوط بالطائرة في حقل مفتوح ومن دون إنزال العجلات.

الطيار المتدرب أبلغ المشرفين عن الطيران بقراره، وأذنوا له بالهبوط، وبدوره من دون تردد نفذ هبوطا اضطراريا بنجاح.

خرج الطيار من هذه المحنة حيا ولم يصب بأذى، وبفضل مهارته وتصرفه المحترف، تعرضت طائرته لأضرار سطحية فقط، وسيكون بمقدورها العودة إلى السماء بعد صيانتها فنيا.

وأفاد المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية بأن قائد القوات الجوية الفضائية الروسية قرر تكريم الطالب المتدرب تقديرا لما أظهر من شجاعة.

المصدر: kp.ru

محمد الطاهر