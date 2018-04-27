بوتين يهنئ "تسيسكا موسكو" بالذكرى الـ95 لتأسيسه

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رياضيي ومشجعي نادي تسيسكا موسكو بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيس نادي الجيش الرياضي المركزي.

وجاء في برقية التهنئة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "من بين تلاميذه (نادي الجيش الرياضي المركزي) كوكبة مضيئة الفائزون في المسابقات الدولية المرموقة، الفائزون في الألعاب الأولمبية.. إنجازاتهم البارزة هي فخرنا المشترك وتراثنا الوطني".

وأشار بوتين إلى أن نادي تسيسكا على مدار سنوات وجوده، "سطر العديد من الصفحات المشرقة التي لا تنسى في سجل الانتصار في الألعاب الرياضية الوطنية والعالمية"، مؤكدا احترام رياضيي "الجيش" لتقاليد أسلافهم الأسطورية.

وأضاف الرئيس الروسي في برقيته، أن نجاح تسيسكا يعزز من قيمة النادي ومكانة روسيا كقوة رياضية كبيرة، وذلك تؤكده المراكز الأولى (التي يحصل عليها رياضيوه) في رياضات الجمباز والتزلج الفني على الجليد، وألعاب القوى، والفنون القتالية، وكذلك كرة القدم والسلة وهوكي الجليد.

ويوافق الـ29 من أبريل 1923، يوم تأسيس نادي الجيش الرياضي المركزي، وجرت فيه أو مباراة لكرة القدم بين الرياضيين العسكريين في بطولة العاصمة.

وبعد مرور 30 عاما من انطلاق النادي، أسس نادي وزارة الدفاع الرياضي المركزي، بأمر من المؤسسة العسكرية في البلاد، وفي عام 1960، أطلقت على النادي تسميته المألوفة تسيسكا وهي اختصار لـ"نادي الجيش الرياضي المركزي"، وحاليا يؤطر النادي الرياضيين في 72 رياضة مختلفة.

المصدر: تاس