"الاتصالات الروسية" تتهم شركات أجنبية بتعطيل مواقع إلكترونية

قالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، إن التعطيل في عمل المواقع الإلكترونية داخل روسيا ناجم عن إجراءات قام بها مقدمو خدمات استضافة المواقع خارج البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن مقدمي الخدمات يواصلون تقديم خدمات الاستضافة لتطبيق Telegram، وبهذا فهُم يتعمدون عرقلة تنفيذ قرار محكمة في موسكو القاضي بحجب التطبيق.

وأفادت الهيئة بأن قرار المحكمة سالف الذكر يلزم بالتوقف عن تقديم الظروف التقنية اللازمة لعمل Telegram ليس فقط للمؤسسات، وإنما لأي جهات بما في ذلك مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الاستضافة.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري بدأت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية بتنفيذ قرار المحكمة بحجب Telegram بسبب رفضها تسليم لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية مفاتيح التشفير.

ولتجنب حجب التطبيق في روسيا استخدم Telegram استضافة Amazon و Google، ما دفع هيئة مراقبة الاتصالات الروسية بحجب عناوين IP الخاصة بهتين الشركتين التي يستخدمها التطبيق، ولهذا السبب واجهت بعض المواقع تعطيل في عملها.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة