الأمن الروسي يعتقل خلية نائمة لـ"داعش" كانت تخطط لعمليات إرهابية

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة القبض على "خلية نائمة" مؤلفة من 4 عناصر تابعة لتنظيم "داعش"، كانت تخطط لأعمال إرهابية في موسكو.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفدرالي: "أوقفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي نشاط أربعة أعضاء في"خلية نائمة" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وأثبت التحقيق، أن هذه المجموعة جاءت من نوفي أورينغوي في دائرة يامالو-نينيتس الفدرالية، وخططت لسلسلة من الأعمال الإرهابية في العاصمة موسكو.

ولفت جهاز الأمن إلى أن الخلية تلقت تعليماتها من سوريا عبر تطبيق "تيليغرام"، مشيرا إلى الكشف عن ارتباطات الإرهابيين، وصلاتهم بعدد من الراديكاليين في نوفي أورينغوي.

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وورد في البيان: "نفذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية خاصة، لمنع الأنشطة غير القانونية للمتواطئين مع الإرهابيين في نوفي أورينغوي، تم خلالها اعتقال 20 متورطا وإجراء 17 عملية تفتيش".

وجاء فيه: "تمت مصادرة عدد كبير من المخطوطات الدينية المتطرفة، ومواد فيديو تروج لأنشطة "داعش"، وقطعنا قنوات اتصال كان قد أطلقها المتواطئون مع رعاتهم الأجانب، ولا تزال إجراءات التحري والتحقيق مستمرة".

المصدر: الأمن الفيدرالي الروسي

أحمد باديان