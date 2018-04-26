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بوتين مازحا: عرفت مصطلحا جديدا إذا استخدمته سأبدو "رزينا"  

أخبار روسيا

بوتين مازحا: عرفت مصطلحا جديدا إذا استخدمته سأبدو
Sputnik Алексей Даничев
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في المؤتمر التاسع لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية في بطرسبورغ
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لمنصب رئيس روسيا الفضل في توسيع مفردات اللغة الروسية لديه، حسبما أفادت وكالة "نوفستي".

وأضاف الرئيس بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة للمؤتمر التاسع لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية الذي ينعقد في مدينة بطرسبورغ أنه عرف في الآونة الأخيرة كلمة "الوحدانية".

وقال بوتين مازحا: "كلما أعمل كثيرا، أتعلم مصطلحات مفيدة. الوحدانية (التفرد)– كلمة جيدة، عندما أستخدمها في حديثي أبدو رجلا رزينا".

المصدر: "فسيتي. رو"

علي الخطايبة

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