تصفية 12 مسلحا من مؤيدي "داعش" شمالي القوقاز الروسي

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن تصفية 12 من عناصر العصابات المسلحة المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جمهورية داغستان وإقليم ستافروبول شمالي القوقاز جنوبي روسيا.

وذكر جهاز الأمن في بيان له اليوم الخميس، أنه تم في مدينة ستافروبول يوم 21 أبريل القضاء على متطرف مؤيد لـ "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي باستخدام أسلحة نارية وعبوات ناسفة يدوية الصنع. وكان المتطرف ينوي استهداف مقرات حكومة في إقليم ستافروبول وفرع جهاز الأمن الفدرالي في الإقليم.

وفي الفترة من 21 إلى 24 أبريل تم القضاء على عصابة مسلحة موالية لـ "داعش"، مكونة من 11 فردا في مدينة دربند بجمهورية داغستان جنوبي روسيا. وكان عناصر العصابة يخططون لهجمات على رجال الأمن ومسؤولين في أجهزة السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، قام جهاز الأمن الفدرالي يوم 24 أبريل بعملية أمنية على أراضي جمهورية تتارستان ومقاطعتي أوليانوفسك وأومسك، حيث تم القبض على 14 من عناصر تنظيم "حزب التحرير الإسلامي".

وحسب معطيات جهاز الأمن، فإن الخلية التي ضبطت، كانت تمارس نشاطا مخالفا للدستور يرمي إلى الاستيلاء على السلطة، وقامت بتجنيد عناصر جدد في صفوفها، بما في ذلك بهدف إرسالهم للقتال إلى الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف