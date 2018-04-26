موسكو: لم يتم العثور على أي ضحايا أو آثار للكيميائي في دوما

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لم يتم العثور على أي ضحايا أو مصابين أو آثار لاستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الضحايا التي تحدث عنها السيد (وزير الخارجية الفرنسي جان إيف) لودريان والمصابون وآثار استخدام السلاح الكيميائي المزعوم، لم يتم العثور عليها حتى الآن".

يتبع...