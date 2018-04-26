صاروخ روسي يصيب فرقاطة في مقتل قرب السواحل السورية

تناقلت مواقع في الإنترنت مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر تدمير مقاتلة روسية فرقاطة قديمة تابعة للبحرية السورية أخرجت من الخدمة.

وأوضحت مواقع إخبارية روسية أن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الروسية من طراز "Су-30СМ"، استهدفت الفرقاطة السورية القديمة بصاروخ " Х-35 ".

ولفتت إلى أن عملية القصف جرت خلال تدريبات جرت في 15 أبريل قرب السواحل السورية، وقد نتج عن الضربة الصاروخية تفجيران متتاليان، وغرقت الفرقاطة تدريجيا بعد أن اشتعلت بها النيران.

المصدر: lenta.ru

محمد الطاهر