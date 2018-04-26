"ملف سوبتشاك".. فيلم وثائقي عن الإنسان الذي قاد فلاديمير بوتين إلى السلطة

تم نشر إعلان ترويجي لفيلم "ملف سوبتشاك" الوثائقي الذي يحكي سيرة عمدة مدينة بطرسبورغ في التسعينات أناتولي سوبتشاك، المدير السابق لفلاديمير بوتين قبل أن يصبح رئيسا.

ويروي الفيلم ذكريات وأقوال طريفة عن سوبتشاك يقدمها الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من أبرز السياسيين الروس كما فيه مشاهد نادرة بينها دموع فلاديمير بوتين خلال مراسم جنازة أناتولي سوبتشاك عام 2000.

وأخرجت هذا الفيلم كسينيا سوبتشاك ابنة أناتولي سوبتشاك، التي كانت منافسة للرئيس بوتين في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2018، وفيرا كريتشيفسكيايا صحفية ومخرجة وإحدى مؤسسي قناة "دوجد" اللبرالية.

والمقرر بدء توزيع الفيلم في 24 مايو حيث يناقش مواضيع مختلفة منها علاقات سوبتشاك مع الرئيس الروسي الأول بوريس يلتسين، وسر اختيار ضابط الاستخبارات فلاديمير بوتين نائبا لعمدة بطرسبورغ وأسباب خسارة سوبتشاك في انتخابات المحافظ وغيرها.

يذكر أن المقابلات التي نظمت لإعداد الفيلم سجلت قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت في روسيا هذا العام.

وتفيد بعض المصادر الصحفية بأنه خصصت في الكرملين غرفة سوداء خاصة لتسجيل المقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين التي سجلتها كسينيا سوبتشاك، رغم أن وكالات الأنباء الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.

المصدر: وكالات