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هبوط اضطراري لطائرة روسية بسبب التدخين

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هبوط اضطراري لطائرة روسية بسبب التدخين
Sputnik Denis Abramov
مطار مينيرالني فودي الروسي- صورة أرشيفية
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أعلن أمن الطيران في دائرة شمال القوقاز الفدرالية الروسية، أن طائرة ركاب كانت في طريقها من موسكو إلى فلاديقوقاز، هبطت اضطراريا في مطار مينيرالنيه فودي بسبب تدخين أحد الركاب.

وورد في بيان عن وزارة الأمن الداخلي الروسية: "تلقت إدارة الشرطة في مطار مينيرالنيه فودي الدولي معلومات حول ضرورة إرسال عناصرها لتفتيش طائرة ركاب حطت اضطراريا في المطار المذكور وهي في طريقها من موسكو إلى فلاديقوقاز".

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وذكرت أن قائد الطائرة أفاد بأن أحد الركاب وهو من سكان فلاديقوقاز، أشعل سيجارة في المرحاض أثناء الرحلة، الأمر الذي استدعى الهبوط الاضطراري وطلب صعود رجال الشرطة إلى الطائرة.

وأضافت أن الشرطة اقتادت الراكب إلى قسم الشرطة في المطار على ذمة "انتهاك تشريعات حظر التدخين في المناطق والمباني والمرافق ووسائط النقل العامة".

المصدر: إنترفاكس

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