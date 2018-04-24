أمين مجلس الأمن الروسي يلتقي بمسؤول إيراني وآخر إسرائيلي

أجرى أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، محادثات منفصلة متتالية مع مسؤولين أمنيين من إيران وإسرائيل في مدينة سوتشي جنوب غرب روسيا.

اللقاء الأول عقده باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وبحث الجانبان خلاله، حسب المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، "الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وبعد ذلك عقد باتروشيف لقاء مع نائب أمين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أيتان بن دافيد، وتطرقا أيضا خلال المحادثات إلى بحث "الأوضاع في الشرق الأوسط".

ويجري هذان اللقاءان، اللذان عقدا على هامش الاجتماع الأمني الكبير في سوتشي المقرر انطلاقه يوم 25 أبريل، في ظل عداء مستمر بين إيران وإسرائيل تصاعدت حدته على خلفية الضربات، التي وجهتها القوات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية على المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا مستهدفة مؤخرا قاعدة "T4" بمحافظة تدمر وسط سوريا، ما أسفر عن مقتل 7 عسكريين إيرانيين.

وتتهم السلطات الإسرائيلية الحكومة الإيرانية بالسعي لإرساء وجودها العسكري في سوريا لاستخدامها كموطئ قدم لشن هجمات على إسرائيل، فيما تنفي طهران هذه الادعاءات.

المصدر: وكالات روسية + RT

رفعت سليمان