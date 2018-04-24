إحباط مخطط إرهابي في جمهورية داغستان جنوب روسيا

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية عن تصفية مسلحين في جمهورية داغستان جنوب البلاد كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي خلال موسم الأعياد مطلع مايو المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن قوات الأمن رصدت متطرفين اثنين خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة أحراج قرب بلدة تشينار بمنطقة دربنت، ورفض الإرهابيان طلب إلقاء أسلحتهما والاستسلام وأطلقا الرصاص على عناصر الأمن.

وتابع البيان أنه تم القضاء على المتشددين جراء تبادل إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين عناصر الأمن أو السكان المحليين، وصودرت في موقع الحادث قاذفة وبندقية آلية وقنبلة يدوية ومعدات مختلفة.

وذكرت اللجنة أن المتشددين كانا منتميين لإحدى الجماعات الإرهابية الدولية، وكانا يخططان لتنفيذ هجوم في موسم الأعياد المقبل في أوائل مايو.

ونفذت هذه العملية الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب التي أعلنت في الجمهورية الروسية السبت وألغيت اليوم الاثنين.

وسبق أن أكدت لجنة مكافحة الإرهاب تصفية مجموعتين تضمان عشرة متشددين في الجمهورية ضمن إطار مكافحة الإرهاب.

المصدر: إنترفاكس

نادر عبد الرؤوف