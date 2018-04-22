روسيا: لن نقدم لأمريكا ضمانات أحادية لعدم التدخل في العمليات السياسية

أكدت روسيا أنها لن تقدم للولايات المتحدة أي ضمانات أحادية الجانب حول عدم التدخل في العمليات السياسية، بما في ذلك الانتخابات، لكنها مستعدة لبحث توقيع اتفاق ثنائي بشأن هذه القضية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون التعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي، السفير المتجول، أندريه كروتسكيخ، في مقابلة مع جريدة "كوميرسانت"، تعليقا على تصريحات السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، حول جاهزية بلاده لاستئناف المشاورات بشأن الأمن السيبراني فقط حال عدم تدخل موسكو في الانتخابات التشريعية الأمريكية: "إنه خطأ في اختياره الدولة لو ينتظر منا حقا ضمانات مثل هذه".

وأضاف كروتسكيخ موضحا: "لن نصدر أي تصريحات أو تعهدات أحادية الجانب وقبل كل شيء لا ننوي الاعتراف بمسؤوليتنا عن حوادث يزعم أن روسيا متورطة فيها".

وشدد الدبلوماسي الروسي مع ذلك على أن روسيا أكدت مرارا عدم اعتزامها التدخل في العمليات السياسية الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات لأعضاء الكونغرس الأمريكي.

فيما لفت مع ذلك إلى أن "معطيات نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بنفسها أكدت أن الولايات المتحدة هي من تدخل 85 مرة على الأقل بشكل جدي في الشؤون السياسية للدول الأخرى"، بما في ذلك روسيا.

وتابع كروتسكيخ: "أي اتفاق سنعمل على توقيعه سيتضمن ضمانات متبادلة أو، وهذا أفضل، ضمانات عامة وقواعد سلوك، وفقا لما تقترحه روسيا منذ سنوات طويلة".

وأكد الدبلوماسي الروسي مشددا: "إننا لن نلبي مطالب طرحت كإنذار ولن نقدم ضمانات أحادية الجانب".

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي مع ذلك إلى أن بلاده "مستعدة لخوض مفاوضات حول الأمن السيبراني حتى يوم غد، لكن من الضروري أن تكون جدية ومركزة على القضية"، كما هي مستعدة للانتظار حال تطلبت الضرورة.

المصدر: كوميرسانت + وكالات روسية

رفعت سليمان