قتيلان و20 مصابا جراء عاصفة قوية ضربت موسكو وضواحيها

قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء عاصفة قوية ضربت اليوم السبت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

وذكرت إدارة شؤون الصحة في موسكو، حسب ما نقلته وكالة "تاس"، أن 17 شخصا أصيبوا جراء الإعصار في العاصمة، فيما قتلت طفلة في 12 من عمرها، وهو ما أكده عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، مشيرا إلى أن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياة الفتاة التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة للغاية.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

كما نقلت وكالات روسية عن مصادر طبية في ضواحي العاصمة أن رجلا قتل في مدينة ميتيشي شمالي موسكو، بينما أصيب 3 أشخاص آخرون في مواقع أخرى.

وتسببت الرياح بسقوط مئات الأشجار، فيما اتخذت أجهزة إدارة حركة الطيران، حسب وكالة "إنترفاكس"، قرارا بتاجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.

وتوقعت وزارة الحالات الطارئة الروسية تساقط الأمطار والثلوج وهبوب رياح عاتية ليل السبت الأحد.

وأعلنت الوزارة تعبئة 1200 من موظفيها للتعامل مع تبعات الأوضاع الجوية في العاصمة الروسية.

المصدر: وكالات