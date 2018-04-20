 
مباشر

بوتين يبحث مع شويغو وغيراسيموف الوضع في سوريا

أخبار روسيا

بوتين يبحث مع شويغو وغيراسيموف الوضع في سوريا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4yh

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، عدة جوانب من الأوضاع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة إن الاجتماع تناول كذلك "مسائل تطوير القدرات العسكرية" الروسية.

بدورهما، قدم شويغو وغيراسيموف إلى رئيس بوتين تقريرا حول "سير ونتائج التدريبات العسكرية التي جرت في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية".

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد دورة جديدة من المباحثات بين الرئيس بوتين وممثلين عن القوات المسلحة الوطنية والقطاع الصناعي العسكري في مدينة سوتشي جنوبي روسيا في منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لبيسكوف.

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة