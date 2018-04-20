مقاتلات روسية اعترضت 18 طائرة تجسس في أسبوع

أفادت صحيفة "النجم الأحمر" الناطقة باسم الجيش الروسي بأن 18 طائرة أجنبية قامت برحلات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية في الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلات الروسية اضطرت لاعتراض الطائرات الأجنبية ومرافقتها 5 مرات خلال هذه الفترة الزمنية، مشيرة إلى أنها لم تسمح بدخول هذه الطائرات الأجواء الروسية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا