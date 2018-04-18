الدفاع الروسية تنفي تقرير جهاز الأمن الأوكراني حول نقلها "مرتزقة" إلى سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية معلومات صدرت عن جهاز الأمن الأوكراني تحدثت عن نقل مرتزقة إلى سوريا على متن طراد "فارياغ".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إن طراد "فارياغ" الصاروخي التابع لأسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية لم يدخل أبدا إلى ميناء طرطوس السوري، كما لم يشارك في نقل عناصر من شركات عسكرية خاصة "محملين بالأسلحة الثقيلة والذخائر".

وأضاف كوناشينكوف أن إدارة الاستخبارات الأوكرانية "يتعين لها قبل تأليف قصص خيالية أن تتشاور مع قيادة القوات البحرية الأوكرانية أو المشرفين الغربيين".

ويأتي هذا البيان تعليقا على معلومات نشرها جهاز الأمن الأوكراني زعمت أن طراد "فارياغ" نقل من مدينة فلاديفوستوك الروسية إلى سوريا "مسلحين من الشركة العسكرية الخاصة فاغنير مزودين بأسلحة ثقيلة وذخائر".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

رفعت سليمان