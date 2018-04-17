مجلس الأمن الروسي: مستعدون للتعاون مع جميع الدول من أجل السلام

أكد مجلس الأمن القومي الروسي استعداد موسكو للتعاون مع جميع الدول من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي أن "روسيا تؤكد استعدادها للتعاون مع كافة الدول بغض النظر عن وضعها العسكري والسياسي وقدراتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي أو خصائصها الثقافية للحفاظ على السلام والاستقرار الدولي".

وذكر مجلس الأمن أنه سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في 24 – 26 أبريل اجتماعا دوليا لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى حول موضوع "بؤر التوتر الدولي: من النزاع إلى الحوار".

وأشار المجلس في البيان إلى أن جدول أعمال الاجتماع مبني على نتائج المؤتمرات المماثلة السابقة والوضع الراهن في مجال الأمن الدولي والإقليمي. ويراد من الاجتماع أن يساهم في توحيد جهود مختلف الدول لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الأمن الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أمناء مجالس الأمن القومي، ومساعدو ومستشارو رؤساء دول وحكومات للأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية. وسيمثل روسيا في هذا الاجتماع سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف.

المصدر: تاس

أنطون زوييف