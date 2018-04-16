مؤسس "تلغرام" يتحدث عن عواقب حجب تطبيقه في روسيا

يرى مؤسس تطبيق "تلغرام" لتبادل الرسائل الفورية، رجل الأعمال الروسي بافل دوروف أن حجب السلطات الروسية لتطبيقه سيؤثر سلبيا على الأمن الروسي.

وكتب بافل دوروف في صفحته على موقع VK للتواصل الاجتماعي، تعليقا على حجب "تلغرام" في روسيا: "الأمن القومي الروسي سيتضرر، لأن جزءا من البيانات الشخصية للروس سينتقل من منصة محايدة إلى "واتس آب" و"فيسبوك" اللذين يداران من الولايات المتحدة".

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وأضاف أن "المتطرفين سيواصلون استخدام قنوات مشفرة للاتصال، بواسطة تطبيقات أخرى لتبادل الرسائل أو عبر VPN".

واعتبر دوروف قرار حجب "تلغرام" غير دستوري، مؤكدا أنه سيواصل "الجهود للدفاع عن حق الروس في سرية المراسلات".

هذا، وقد بدأت اليوم الاثنين إجراءات حجب "تلغرام" في روسيا تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في 13 أبريل، بعد رفض "تلغرام" تقديم مفاتيح فك الشفرة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف