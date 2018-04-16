الدفاع الروسية: مناورات "حماة الصداقة-2018" ستجري في مصر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات الإنزال الجوي المشترك "حماه-الصداقة 2018" بين روسيا ومصر، ستجري هذا العام على الأراضي المصرية في نوفمبر القادم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين: "في إطار اجتماع عقد بين ممثلين عن القوات المسلحة المصرية وقيادة قوة الإنزال الجوي الروسية لبحث المناورات التكتيكية المشتركة لعام 2018، تم الاتفاق على طبيعة واتجاه أنشطة التدريب المقبلة".

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وأضافت أن "المناورات المشتركة ستجري في ميادين ومطارات عسكرية مصرية، وستحمل طابع التدرب على مكافحة الجماعات الإرهابية".

ولفتت إلى أن المناورات ستشمل مختلف جوانب التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة التي تحاكي القضاء على الزمر الإرهابية في إحدى مناطق مصر.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان