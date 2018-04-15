موسكو: نحن قادرون على صد أي تهديد عسكري أمريكي

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا قادرة على تقديم الرد المناسب على أي تهديد باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة.

وقال رئيس إدارة وزارة الخارجية الروسية لحظر الانتشار النووي والرقابة على التسلح التسلح في فلاديمير إرماكوف، اليوم الأحد: "أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكري التكنولوجي جذريا لصالح روسيا. لدينا القدرة على الرد المناسب على أي تهديد عسكري أمريكي".

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وأضاف: "أسطورة عصر هيمنة الولايات المتحدة على نطاق واسع بدون منازع، لم تدم أكثر من عشر سنوات، وتحطمت الآن نهائيا بالتأكيد. وروسيا عادت إلى موقعها الذي تقتضيه الضرورة التاريخية، كإحدى الدول الضامنة للعدالة والاستقرار في الشؤون الدولية على أساس القانون الدولي".

واختتم: "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على زملائنا الأمريكيين التفاوض معنا، وربما يكون أكثر فائدة لهم القيام بذلك في وقت مبكر، لا بعد فوات الأوان، لأن الثقل العسكري التقني الأمريكي يهبط باستمرار في ميزان القوى العالمي".

المصدر: تاس

أحمد باديان