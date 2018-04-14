قديروف: واشنطن وحلفاؤها قتلوا المسلمين على مدى عقود

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، معقبا على العدوان الثلاثي على سوريا، أن واشنطن وحلفاءها دأبت على مدى عقود سياسة تدمير العالم الإسلامي واستهداف الدول الإسلامية.

وقال رئيس الشيشان: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن هذا العدوان العسكري من قبل الولايات المتحدة ومن معها على سوريا هو جريمة بشعة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

واعتبر قديروف أن واشنطن المعروفة بنفاقها وسياستها حمالة الأوجه، تحت مبرر محاربة الإرهاب تقتل السكان المدنيين وتمارس الإبادة الحقيقية بحق المسلمين، وهذه السياسة تعاني منها الشعوب الإسلامية في بلدان مختلفة.

وأشار قديروف إلى أن الولايات المتحدة تحاول إخضاع العالم لسيطرتها غير آبهة بدماء ملايين البشر التي تراق لتحقيق مطامعها.

المصدر: تاس

علي الخطايبة