باتروشيف: فرض العقوبات لن يقطع اتصالاتنا مع الولايات المتحدة

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن فرض عقوبات أمريكية جديدة لن يؤدي إلى قطع الاتصالات مع الأمريكيين.

وقال باتروشيف، الذي أدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة، تعليقا على فرض العقوبات: "أعتقد أنها مسألة خاصة بهم... وأنا زرت الولايات المتحدة أكثر من مرة، وفرضهم لعقوبات ما لا يعني أننا لن نتواصل معهم. وهناك دول أخرى، يمكن أن نتواصل فيها ونحل القضايا هذه".

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وأشار إلى أنه ومسؤولين روس آخرين يمارسون نشاطات دولية على الرغم من فرض العقوبات.

وبشأن رجال الأعمال الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم، أعرب باتروشيف عن اعتقاده بأنهم "سيتمكنون من إيجاد طرق للتعويض عن الخسائر".

وأضاف أن ما يحدث في هذا الصدد يوفر إمكانيات جيدة لتطوير التعاون مع دول أخرى، غير الولايات المتحدة.

هذا، وقد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على 14 شركة ومؤسسة روسية وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، بينهم سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف وقائد قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف وغيرهم.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف