روسيا: موقع "فيسبوك" اتخذ خطوة غير ودية تجاه المستخدمين الروس

وجهت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية للإعلام رسالة لموقع "فيسبوك"، طالبت فيها إدارته بتوضيح سبب تقييدها الوصول إلى حسابات عدد من وسائل الإعلام الروسية.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الروسية، اليوم الجمعة، إن من حق الروس والأجانب المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاطلاع على الأخبار التي تخص روسيا في الوقت المناسب.

واعتبرت هيئة الرقابة الروسية هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة "فيسبوك" خطوة غير ودي تجاه المستخدمين الروس.

المصدر: تاس

نادر همامي