بوتين: روسيا والصين ستواصلان النهج نحو تعزيز الصداقة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تواصل روسيا والصين نهجهما نحو تعزيز الصداقة والروابط الاقتصادية بين البلدين.

وأشار بوتين خلال استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو، اليوم الخميس، إلى أنه "من المقرر عقد عدد من اللقاءات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية هذا العام".

إقرأ المزيد

وأضاف "وفي يونيو لدينا قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين حيث زيارتي لجمهورية الصين الشعبية بهذه المناسبة، وبعد ذلك لدينا عدد من اللقاءات على هامش مختلف الفعاليات الكبرى مثل اجتماعات "بريكس" ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ".

وهنأ بوتين الصين على اختتام دورة مجلس نواب الشعب لعموم الصين التي صدر خلالها عدد من القرارات الهامة بالنسبة إلى تطوير البلاد. وقال: "أود أن أعبر عن أملي بأننا سنواصل بعد الانتخابات الرئاسية الروسية والأحداث السياسية الداخلية المهمة في الصين نهجنا نحو تعزيز الصلات الثنائية وعلاقات الصداقة".

بدوره قدم الوزير الصيني للرئيس بوتين مجددا التعازي في مأساة كيميروفو التي أسفرت عن مصرع 64 شخصا نتيجة حريق اندلع في محل تجاري. ونقل إليه تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "إعادة انتخابكم يتجاوب مع توقعات الجانب الصيني واحتياجات تطوير العلاقات الصينية – الروسية"، معربا عن مستقبل ناجح للعلاقات بين بكين وموسكو بقيادة بوتين.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبحث معه التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات، وبعض القضايا الدولية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وأفغانستان والشرق الأوسط.

المصدر: تاس

أنطون زوييف