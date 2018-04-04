صحيفة أمريكية: سفينة "22160" الروسية نموذج يحتذى في صناعة السفن

أشادت صحيفة The Drive الأمريكية، بسفينة الخفر الروسية "22160"، داعية القوات البحرية الغربية إلى الاهتداء بالسفينة الروسية نموذجا لتصميم وتصنيع سفنها.

وكتبت الصحيفة أن "روسيا تقوم ببناء ستة سفن دورية من طراز 22160، وتستخدم في بنائها تصميما مبتكرا وصغيرا يوفر الكثير من الإمكانيات، منها شّن الهجمات الفعالة رغم صغر حجم هذه السفينة".

وأضافت أن السفينة تمثل مفهوما ابتكاريا للقوات البحرية الغربية لدراسته واتخاذه مصدر إلهام لبناء سفنها الحربية المستقبلية متعددة الأغراض.

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ويبلغ وزن هذا الطراز من السفن 1300 طن فقط، ويتكون طاقمها من 80 شخصا، ويصل طولها إلى 94 مترا، إضافة إلى تمتعها بقدرات كبيرة على التخفي، بمدى دوريتها البالغ 3000 ميل، والبقاء في البحر لمدة 60 يوما، كما تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وصممت السفينة لمهام الحراسة في المناطق الساحلية وحماية المناطق الاقتصادية البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة ومهام البحث والإنقاذ.

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان