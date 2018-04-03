الأمن الروسي يحبط تسليم خرائط سرية لجهات أجنبية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن ضبط مجموعة من أربعة متورطين في ثلاث مناطق روسية، خطط عناصرها لتسليم خرائط عسكرية سرية لجهات أجنبية.

وذكر المكتب الصحفي لمديرية جهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة سفيردلوفسك، أنه تم إحباط نشاط مجموعة من المتورطين في جمع مواد سرية ذات طابع عسكري لتسليمها لجهات أجنبية.

وأكد المكتب ألقاء القبض على 3 مواطنين روس ومواطن أوكراني في مدن يكاترينبورغ وسيمفيروبول وأومسك الروسية.

وذكر أنه تمت لدى الموقوفين مصادرة نسخ إلكترونية ومطبوعة عن خرائط طوبوغرافية سرية تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وأشار إلى أن جميع المتورطين، اعترفوا بأن أعمالهم كانت تشكل خطرا على أمن روسيا، وتعهدوا خطيا بالكف عن مثل هذه الممارسات، تحت طائلة ملاحقتهم الجنائية بموجب التشريعات التي تعاقب على جرم التجسس والعمالة لجهة أجنبية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف