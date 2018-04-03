اعتقال شخصين في موسكو للاشتباه بتمويلهما داعش

أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم الثلاثاء، باعتقال شخصين من سكان العاصمة موسكو، للاشتباه بضلوعهما في تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت اللجنة أنه تم رفع قضية جنائية بحق رجلين يبلغ أحدهما من العمر 36 سنة والثاني 31 سنة، بتهمة "تحويل أموال بانتظام إلى حسابات لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي الدولي المحظور"، من دون ذكر اسمي المتهمين.

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وأشارت اللجنة إلى توجيه مذكرات لعدد من الدول لطلب المساعدة القانونية منها في الحصول على المعلومات الضرورية بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

متري سعيد