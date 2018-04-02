مأساة تعيد طائرة روسية أدراجها من منتصف الطريق!

عادت طائرة ركاب تابعة لخطوط جوية روسية كانت تنفذ رحلة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، أدراجها إلى موسكو، أثناء تحليقها في أجواء الهند، بسبب مأساة وقعت على متن الطائرة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الروسية أن قائد طائرة Boeing 777 التابعة لشركة "سيفيرني فيتير" (الريح الشمالية) رفض إكمال الرحلة بعد وفاة مفاجئة لأحد الركاب المسنين على متن الطائرة، وأعادت الطائرة أدراجها إلى مطار إقلاعها "شيريميتييفو" في موسكو.

يشار إلى أن متوسط ​​وقت الرحلة من موسكو إلى بانكوك يبلغ 9 ساعات.

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا