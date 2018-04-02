الكرملين: بوتين إلى أنقرة يومي الـ3 والـ4 من أبريل

أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور أنقرة يومي الـ3 والـ4 من أبريل الجاري تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وورد في بيان الكرملين، أن بوتين سيجتمع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، حيث سيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أيضا تبادل الآراء في إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية.

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وسيعقد بوتين لقاء منفصلا مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية.

وسيحضر الرئيس الروسي الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي على أرفع مستوى، لبحث حاضر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومستقبله، وسير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، بما فيها مشاريع الطاقة.

كما ستتناول المباحثات قضايا إقليمية ودولية ملحة، ولاسيما الوضع في سوريا والعمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات

متري سعيد