روسيا تختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ

أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية تجربة إطلاق ناجح لمنظومة مطورة مضادة للصواريخ من مركز الإطلاق "ساري شاجان" في كازاخستان.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن نائب قائد قوة مهام الدفاع الصاروخي الجوية الروسية أندريه بريخودكو قوله: "نجحت المنظومة الجديدة المطورة المضادة للصواريخ في تنفيذ المهمة، وأصابت الهدف المفترض وفي الوقت المحدد".

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وصممت منظومة الدفاع الصاروخي العاملة في القوات الفضائية الجوية، لحماية موسكو من الهجمات الجوية والفضائية، ورصد الأهداف في الفضاء الخارجي.

وأعلن في 12 فبراير عن إجراء تجربة في مركز "ساري شاجان" العسكري على منظومة الدفاع الصاروخي "برس – 1 إم".

والاختلاف الرئيس بين المنظومة الجديدة وسابقاتها يتمثل في أنها تعمل بشكل ذاتي، ولا تحتاج إلى إدخال أمر الإطلاق يدويا.

المصدر: كراسنايا زفيزدا

محمد الطاهر