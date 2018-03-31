 موسكو ترسل طائرة لنقل دبلوماسييها المبعدين من واشنطن

أفادت وكالة "تاس" بأن الدبلوماسيين الروس المبعدين وعائلاتهم غادروا مقر السفارة الروسية بواشنطن باتجاه مطار دالاس للعودة إلى موسكو على متن طائرة أرسلتها الحكومة الروسية لهم.

وذكرت الوكالة الروسية أن نقل الدبلوماسيين الروس من السفارة بناءً على طلب الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع جرى دون حدوث أي إجراءات استفزازية قبيل المغادرة على متن حافلة باتجاه المطار، حيث أرسلت الحكومة الروسية طائرة لهذا الغرض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر بترحيل 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق قنصلية موسكو في مدينة سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

وتزامن هذا الإجراء مع اتخاذ 14 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات بترحيل دبلوماسيين روس على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق المتورط في التجسس لصالح المملكة المتحدة سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سولزبري البريطانية في 4 مارس الجاري، وذلك باستخدام غاز مشل للأعصاب، الأمر الذي تنفيه موسكو قطعيا.

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المصدر: تاس

علي الخطايبة